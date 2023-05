Roma | nuovi sgomberi appartamenti abusivi | ecco dove

(Di giovedì 4 maggio 2023) Questa mattina sono stati sgomberati treoccupati abusivamente a, nel quartiere di San Basilio, dalle forze dell’ordine senza alcun momento di tensione. In due dei tre immobili sono state trovate donne con i propri figli, mentre il terzo appartamento era vuoto ma con molte masserizie ancora presenti. L’operazione è stata decisa in un tavolo tecnico della prefettura e fa seguito a sei precedentiavvenuti da febbraio a oggi nel quartiere. In quei casi, furono liberate case occupate da esponenti delle famiglie clan Marando e Pupillo e altre case Ater. Nonostante un piccolo “picchetto antisfratto” composto da circa dieci persone, l’operazione è stata eseguita senza intoppi. L'articolo proviene da Italia Sera.

