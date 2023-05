Roma | Mourinho rischia la squalifica per le parole contro Chiffi | la Procura apre l'indagne

(Di giovedì 4 maggio 2023) Josètorna nel mirino della giustizia sportiva. Iltore federale Giuseppe Chinè sta per aprire, infatti, l’indagine...

La procura federale ha aperto un'inchiesta a seguito delle dichiarazioni di Josécontro l'arbitro Chiffi rilasciate nel post partita di Monza -. Nelle prossime ore, acquisiti tutti i video ed audio delle dichiarazioni, verranno eseguite le formali contestazioni a ...Sarà deferita anche laper responsabilità oggettiva. Da tenere presente che, dopo la vicenda di Cremona contro l'arbitro Serra, è recidivo. Per lo Special One il rischio della ...La procura della Figc ha aperto un'indagine sulle dichiarazioni dell'allenatore della AsJosénel dopo gara della partita Monza -. Secondo l'accusa le parole dicontengono "giudizi lesivi della reputazione e del prestigio dell'arbitro Chiffi". Lo fa sapere l'...

Furia Mou: "Chiffi il peggior arbitro mai incontrato. In campo avevo un microfono, per proteggermi..." La Gazzetta dello Sport

Il procuratore federale ha aperto un'indagine per le dichiarazioni rese dell'allenatore della As Roma José Mourinho nel dopo gara della partita Monza-Roma, contenenti giudizi lesivi della reputazione ...DOPO MONZA Il tecnico portoghese aveva pesantemente criticato l'arbitro del match all'U-Power Stadium definendolo "il peggiore incontrato nella mia vita" Guai in vista per… Leggi ...