Roma-Inter | Mourinho sarà in panchina all’Olimpico? Le novità ? Sky

(Di giovedì 4 maggio 2023) La serata di ieri, dopo Monza-, non si è conclusa nel migliore dei modi per Joséche in conferenza post-partita non le ha mandate a dire sull’arbitro Chiffi (vedi articolo). Le ultime sulla sua possibile presenza indi sabato arrivano dalla redazione di Sky Sport. DECISIONE? Il procuratore federale Giuseppe Chiné ha aperto un’indagine nei confronti di Joséper le dichiarazioni rilasciate sull’operato dell’arbitro Chiffi in Monza-. Dichiarazioni che possono essere valutate come lesive per la professionalità del direttore di gara. Da Sky Sport, quest’oggi, il giornalista Angelo Mangiante ha però a tal proposito fatto sapere che: «Non è in discussione la presenza di Joséin...

Commenta per primo Lasi avvicina a quota 50. Che in una stagione potrebbero essere i punti in classifica o i gol ... Contro l'è emergenza totale e non ci sarà neanche Celik per squalifica. Da ...Uno in più della Juventus, quattro in più dell'e sei in più di Atalanta, Milan e. Insomma, a cinque giornate dalla fine il posto Champions sembra essere in cassaforte ma Sarri come al suo ...'Lanon ha la forza che hanno anche altre società per opporsi a certe designazioni " le parole ... E non volevo lasciare la squadra da sola in vista della sfida con l'che è un avversario ...

El Shaarawy, tegola per Roma-Inter! Fuori al 69' contro il Monza Inter-News.it

La Roma è attesa dallo scontro diretto con l’inter, valido per la 34esima giornata di Serie A. La partita è in programma sabato 6 maggio alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. Olimpico che si ...Perdere, ma anche non vincere, rischia di significare la fine della corsa Champions. Molto simile anche il discorso per Roma-Inter delle 18, con i giallorossi in totale emergenza costretti a vincere ...