Roma | forse un malore fatale dopo il mix di droghe | 34enne trovata morta

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ancora una vittima – con tutta probabilità – causata dalla droga a. Una giovane donna di soli 34 anni è statasenza vita nel proprio appartamento nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 maggio 2023. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti dellache, non sentendola da giorni, hanno allertato il 112. E quando gli operatori sono arrivato sul posto si sono trovati davanti il macabro scenario. Donnaal Laurentino 38 ieri 3 maggio aLa donna viveva in Via Enrico Pea al civico 19. Qui ieri nel tardo pomeriggio, intorno alle 19,30, sono arrivati i Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri della Stazione diCecchignola nonché la sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci. La ...

