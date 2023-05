Roma | chiusa l'indagine su Mourinho | 'Giudizi lesivi verso Chiffi' Cosa rischia

Sapeva, José Mourinho , che dopo le sue dichiarazioni di fuoco nei confronti dell'arbitro Chiffi e delle società che hanno il potere di dire: "Questo arbitro non lo voglio" si sarebbe scatenato un ...Sulla A12- Civitavecchia, per consentire attività di ispezione di un portale segnaletico, dalle 23:00 di venerdì 5 alle 2:00 di sabato 6 maggio, saràla stazione di Civitavecchia sud, in uscita per ...Come riporta l'Ansa, è questa l'accusa che è stata appena notificata a Josè Mourinho e allaper responsabilità oggettiva, dopo le frasi del tecnico romanista nel post gara di Monza -1 - 1. ...

Monza-Roma, Mourinho attacca Chiffi: la procura federale ha chiuso l'indagine Sky Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...A Roma una donna di 34 anni è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione. C'era polvere bianca sul comodino ...