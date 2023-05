Roma | attivisti di Ultima generazione nudi e incatenati in strada | “Stop fossile” Il video della protesta

(Di giovedì 4 maggio 2023) Nuovo blitz dinel cuore di. Sei, semie legati assieme con delle catene, si sono seduti a terra sulle strisce pedonali prima di piazza Barberini, bloccando il traffico in via del Tritone. Tra le mani uno striscione e sulla schiena la scritta ““. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Petto e seno scoperti, una giovane rimane completamente nuda. Stamattina attivisti e attiviste di Ultima Generazione hanno bloccato via del Tritone a Piazza Barberini.