Rocca | la stagione dei fax entro metà giugno si chiuderà

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 maggio 2023) Francesco per sempre – “Ladei faxsiper sempre. I sistemi già c’erano. Bastava ordinare ai direttori di mettersi in rete”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco(In Foto), nel corso dell’incontro “Sicurezza, sanità e università” organizzato nella sede della Regione in via Cristoforo Colombo. (Zap/ Dire)