‘Rivoluzione’ in casa Matilde Vicenzi Nuovo logo e nuovo packaging per l’azienda dei savoiardi Vicenzovo e delle Millefoglie

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il Gruppopremia la semplicità e ridisegna l’immagine della fondatrice, per valorizzare la donna imprenditrice, anche da smartphone Verona, 4 maggio 2023 – Colori nitidi e puliti, simbolo di eleganza e genuinità. Lineamenti dolci e femminili, per ricordare la storicità del brand, nato dalle mani di una donna imprenditrice.si rifà il look ed esalta la classicità di un marchio che da oltre un secolo è sinonimo di alta pasticceria industriale. Il Gruppoha dato il via ad una rivoluzione d’immagine che, nelle prossime settimane, sarà un colpo d’occhio anche a scaffale. Cambia il design sia delche deldel brand più tradizionale, quello che dal 1905 identifica il savoiardoe le, ...