Riviera International Film Festival 2023 | ospiti e programma | Emily Mortimer presidente della giuria

(Di giovedì 4 maggio 2023) Una settimana al viasettima edizione del, rassegna che ogni anno premia i miglioridi registi under 35 e i più interessanti documentari a tema ambientale. A una settimana esatta dal via, il cast dei grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo attesi dal 9 al 14 maggio a Sestri Levante per la settima edizione delsi arricchisce dei nomi di Anna Foglietta, Michela Andreozzi, Vanessa Beecroft, Anna Favella, Lavinia Longhi, Anna Ammirati e del ritorno di Paolo Ruffini. Alcuni di questi e molti altri sfileranno già sul Red carpet del Cinema Ariston durante la cerimonia di apertura di martedì 9 ...

Una settimana al via della settima edizione del Riviera International Film Festival 2023, rassegna che ogni anno premia i migliori film di registi under 35 e i più interessanti documentari a tema ambi ...