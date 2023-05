Ripartono i lavori stradali | +23% nel primo trimestre 2023

stradali, i numeri 2023 ( Prima Stima ) 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 % 22/21 Conglomerato bituminoso ( mln di tonn.) 37,8 31,2 37,6 32 30,1 26,6 23,6 22,3 - 17,1 Valore della produzione ...Fondo caro materiali,le compensazioni per l'aumento dei prezzi in edilizia Dopo l'... ma che hanno dovuto attendere l'esito dell'accertamento, e a cascata alle imprese coinvolte neiMONTESILVANO "di manutenzione del verde in tutta la città, coadiuvati dall'ufficio comunale per il verde, con la supervisione del rup Giuseppe Maggiore. Scaduti i termini e aperte le buste della ...

Ripartono i lavori stradali: +23% nel 1° trimestre 2023. L’appello di Turrini (SITEB): “Presto con i progetti per non perdere l’opportunità del PNRR”.L'analisi del settore presentata alla fiera Asphaltica. Turrini (Siteb): fare presto con i progetti per non perdere l'occasione del Pnrr ...