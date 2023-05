Rilancio dell’agricoltura nelle aree interne | Abbate e Mortaruolo | ”Ok protocollo con Coldiretti”

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto”E’ stato approvato, ieri mattina, in III Commissione speciale, un importanted’Intesa conCampania. L’obiettivo è quello di condividere strategie per lo sviluppo delle aziende agricole localizzate nei territori delle, nonché le attività di orientamento delle politiche regionali nell’ambito dei programmi europei di contribuzione relativi alla politica agricola comune”. A dichiararlo i consiglieri regionali Erasmoe Luigi. Un’intesa che consentirà la nascita di nuove opportunità di lavoro, puntando su uno dei settori principali della nostra regione. Un’azione che mira anche a ridurre il declino demografico, piaga che colpisce soprattutto le zone in ...

...ha partecipato anche l'assessore regionale all'... ente fiera e associazioni agricole'Emilia - Romagna e non solo. ...riportare all'attenzione del Governo i cinque punti per il...Gli altri interventi per ildei PCTO faranno parte di un ... "Si tratta di una misura che si inserisce nel contesto'... industria, artigianato e, con l'inserimento di ulteriori ...... un ponte tra l'Italia e gran parte'Europa ed i mercati ... ha detto l'assessore all', Gianluca Gallo. Infine Alessio ... Serve un'azione strutturale didel comparto a livello ...