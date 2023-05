Righe e colonne | dai papiri di Ercolano emergono le griglie di scrittura

È inoltre finalmente dimostrato che la sistematica inclinazione delledi scrittura nei rotoli letterari, la cosiddetta Legge di Maas, era un fatto estetico intenzionale degli scribi antichi, ......gigantesca installazione in cui singole pagine si levano da pile di libri per formare delle... percussioni, strumenti a fiato e a corda disegnano ledi un pentagramma, sulle quali note in ...Sulledel "nostro" Avvenire attraverso i suoi scritti o le tante interviste concesse al ... Si possono ascrivere in queste pochei principali meriti di monsignor Giorgio Caniato, sacerdote ...

Righe e colonne, dai papiri di Ercolano emergono le griglie per ... CNR

Righe e colonne, dai papiri di Ercolano emergono le griglie che gli antichi usavano per delimitare lo specchio di scrittura e sfruttare la massimo lo spazio disponibile. La conferma viene dalle ...derivante dalla somma algebrica delle precedenti colonne. Si ricorda che, nella compilazione dei righi oggetto del presente prospetto, sarà necessario tener conto della presunzione di cui all’art. 47, ...