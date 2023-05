Riformare l’Ue e superare “l’ora più buia” Un manuale

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il rimbalzo dell’inflazione spunta le ali alle colombe e oggi ci si aspetta che la Bce aumenti ancora i tassi d’interesse. Ma è ormai diffusa la consapevolezza che la stretta non può andare troppo in là e si è fatta strada la convinzione che la politica monetaria debba andare a braccetto con la politica di bilancio. Anche per questo la diatriba sul nuovo Patto di stabilità non ha niente a che vedere con la famosa querelle settecentesca sulla musica italiana. La riforma del pilastro sul quale si reggono la moneta unica e l’economia europea determina il futuro dell’intera Ue. Ci sono stati i pionieri, gli architetti e i costruttori, adesso è il tempo dei riformatori. Adesso è il momento dei riformatori. I primi tre protagonisti hanno segnato l’Unione europea dalla sua nascita fino alle due grandi crisi che l’hanno sconvolta, ma non travolta: il crac finanziario del 2008-2010 e la ...

