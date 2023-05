Riceve un assegno circolare da 66 mila euro contraffatto | la banca non se ne accorge e deve rimborsare

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Grande vittoria per un consumatore di Firenze, truffato tramite unrisultatoma che la, inizialmente, aveva verificato e accettato di incassare. L’uomo – che aveva venduto un’automobile tramite un annuncio pubblicato sul web – è riuscito a ottenere il rimborso di 66oltre alle spese della procedura, grazie all’intervento dell’Arbitrorio finanziario (Abf) che ha riconosciuto la responsabilità dell’Istituto di credito per non avere effettuato tutti i controlli necessari. Lo comunica la Confconsumatori. “L’uomo – prosegue la nota -, dopo avere pubblicizzato la vendita della sua lussuosa autovettura, è stato contattato da un potenziale acquirente. Alla chiusura della trattativa, i due hanno concordato di rivolgersi alla ...