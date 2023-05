Report allenamento 3 maggio

(Di giovedì 4 maggio 2023) È proseguita oggi pomeriggio a Boccadifalco la preparazione del Palermo in vista del match di sabato prossimo contro la Spal. I rosanero hanno svolto un’attivazione e mobilità, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Giuseppe Aurelio ha svolto l’intera seduta insieme al resto della squadra, mentre Leo Stulac ha lavorato parzialmente in gruppo. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

