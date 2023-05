Renato Vallanzasca potrà avere permessi premio e uscire dal carcere

(Di giovedì 4 maggio 2023), l'ex protagonista della mala milanese degli anni '70 e '80 e che ha già trascorso oltre 50 anni da detenuto, può tornare "a fruire dei" per frequentare, in alcuni giorni e per alcune ore, la comunità dove già andava in passato.che gli erano stati revocati a fine febbraio scorso. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza dagli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi, legali dell'ex boss della Comasina che proprio oggi compie 73 anni.

può tornare ad avere 'i permessi premio' Come riferisce l'ANSA,, l'ex protagonista della mala milanese degli anni '70 e '80 e che ha già trascorso oltre 50 anni da detenuto , può tornare 'a fruire dei permessi premio' per frequentare, in alcuni ..., l'ex protagonista della mala milanese degli anni '70 e '80 e che ha già trascorso oltre 50 anni da detenuto, può tornare "a fruire dei permessi premio" per frequentare, in alcuni ...Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta della difesa di, l'ex boss della Comasina detenuto a Bollate, di riprendere a usufruire dei permessi premio che erano stati sospesi a febbraio e marzo scorso quando è stato segnalato dal carcere un ...

Renato Vallanzasca può tornare a ottenere i permessi premio TGCOM

Il tribunale di sorveglianza di Milano ha deciso di riattivare i permessi premio per Renato Vallanzasca, detenuto a Bollate.(Adnkronos) – Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta della difesa di Renato Vallanzasca, l’ex boss della Comasina detenuto a Bollate, di riprendere a usufruire dei permessi ...