Regolamento F1 2023 | punti | penalità | gomme | tutto quello che c’è da sapere su gara e qualifiche

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ci siamo: inizia una nuova, avvincente stagione di F1 ed è bene ripassare ilsportivo del Mondiale che prenderà il via dal Bahrain (dove si sono già svolti i test pre-stagione) con la primadel 5 marzo, per poi concludersi come di consueto a fine novembre, il 26, ad Abu Dhabi. 23 ingli appuntamenti di un calendario molto fitto, con alcuni back-to-back (vale a dire le gare disputate in due weekend consecutivi) e con la pausa di un mese tra fine luglio e fine agosto: si tratta della stagione più lunga di sempre per quanto riguarda le gare stagionali. Alcune new entry: torna il Gran Premio del Qatar, che esordì nel 2021, riecco ladi Las Vegas, con la particolarità che si disputerà sabato sera quando in Italia saranno le 7 del mattino di domenica. Veniamo allora al ...

50/2012 e relativoattuativo. In libera visione per 30 giorni a partire dal 4 maggio, eventuali osservazioni entro 3 luglio. Vai alla pagina dedicata all'Avviso di pubblicazione ...... fino ai 21 anni, che nell'anno scolastico 2022/abbiano risultati di eccellenza negli ultimi ...la tua inbox per confermare l'iscrizione Informativa ai sensi dell'articolo 13 delUE ...2' di lettura 03/05/- Ridurre la Tari per le attività commerciali che "non sprecano". Il Comune introduce un ... Le modifiche apportate alTari attuano una manovra di sgravio fiscale che ...

Eurovision 2023: come votare e qual è il regolamento del Song ... BorsaInside.com

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...LA VICESINDACA ha concluso la relazione aggiungendo: «Gli obiettivi della programmazione sono stati parzialmente raggiunti e l'importante risultato di gestione rappresenta una solida base da cui parti ...