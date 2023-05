Reggina | Amoruso parla della penalizzazione | ' A noi ci caricò'

Intervista all'indimenticato bomber Nicolasulle pagine di Gazzetta del Sud . Di seguito i passaggi che riguardano la possibile ... Va comunque evidenziato che lanon è partita per ...... oltre al suo gemello del gol negli ultimi anni, Nicola. Il Bellucci blucerchiato e quella ...il presidente è Garrone e l'allenatore è quel Mazzarri diventato famoso per aver salvato la...... stagione 2000/01, c'è anche un'esperienza con la maglia della. A Reggio Calabria, in ...e io stavamo fuori perché inadatti al suo modulo: i risultati si sono visti." Il riscatto con il ...

Reggina, Amoruso: «Spero vengano restituiti i punti, bisogna essere ... ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

Nicola Amoruso, ex attaccante della Reggina, è intervenuto per parlare dell'attuale situazione in casa amaranto ..."Reggina, nuova 'partita' davanti al Tfn. Amoruso: 'Playoff ancora alla portata'", titola la Gazzetta del Sud oggi in edicola. In giornata sarà discusso il secondo deferimento relativo alle scadenze d ...