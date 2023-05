Reddito di Base per tutti | il primo maggio è arrivata la novità sul sussidio più atteso dagli italiani

... "su alcune questioni di principio, come la difesa della progressivita' delle imposte sul, ... A tal fine Cgil, Cisl e Uil ritengono ineludibile l'allargamento dellaimponibile d'imposta". ......ha lo scopo di ridurre progressivamente l'ingresso in città di veicoli inquinanti e su questa...abbonamento nei parcheggi di interscambio in Area B e 259 quelli che ne hanno diritto per un......di allargare laimponibile, ricomprendendo tutta una serie di redditi oggi esclusi. In mancanza di questo passo,ogni riforma o modifica dell'Irpef diventa una redistribuzione interna al...

Reddito di cittadinanza vs Assegno d'inclusione, il confronto: cosa cambia e chi perde più soldi Money.it

Intervista al coordinatore di Base Italia, che giudica insufficiente la riduzione del cuneo fiscale, pericolosa la riforma del reddito di cittadinanza, timidi ...Scommesse, prende il reddito di cittadinanza ma gioca la bellezza di 25mila euro con un conto online. Scatta immediata la denuncia ...