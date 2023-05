Recensione The First Slam Dunk | l’atto d’amore di Takehiko Inoue

(Di giovedì 4 maggio 2023) Theè l’anime tratto dalla celebre serie con la regia diautore del manga originale,e uscirà in Italia il 10 maggio in lingua originale e dall’11 al 17 maggio in versione sottotitolata, distribuito da Anime Factory: qui la nostradopo averlo visto in anteprima TITOLO ORIGINALE: The. GENERE: Anime. NAZIONE: Giappone. REGIA:. DURATA: 124 minuti DISTRIBUTORE: Anime Factory Italia. USCITA AL CINEMA: dal 10 maggio al 17 maggio 2023 Thearriva al cinema a ventisei anni dall’uscitadella serie animata, tratta dal manga di ...

Nella nostrade La Regina Carlotta: Una Storia di Bridgerton vedremo come Shonda Rhimes ...da Corey Mylchreest (che a tratti ricorda anche un po' il Jacob Elordi di Euphoria eKissing ...Venticinque e Ventuno, la: l'inaspettato k - drama di Netflix che catturerà il vostro ...Love All Play Stove League Racket Boys Fight For My Way Weightlifting Fairy Kim Bok - joo To...Lola può essere posizionata sulle sue basette (griffate Star Wars) in modalità Hover oppure nella modalità OnGo con le sue gambe. Questo piccolo prodigio della tecnologia è inoltre dotato di ...

Recensione: The Beheading of St. John the Baptist Cineuropa

Il colosso tecnologico continua a dar voce ai negazionisti della crisi climatica, pubblicando i propri annunci pubblicitari sui loro video: una ricerca ha portato alla luce quasi 200 filmati disinform ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...