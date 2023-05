Rdc addio | arriva il supporto per la formazione e il lavoro

(Di giovedì 4 maggio 2023) Cambia di nuovo nome dopo le ipotesi di Gal e Sda e si chiamerà "per lae il" la nuova misura a sostegno delle persone occupabili in situazione di povertà. Lo si legge nel ...

Cambia di nuovo nome dopo le ipotesi di Gal e Sda e si chiamerà "supporto per la formazione e il lavoro" la nuova misura a sostegno delle persone occupabili in situazione di povertà. Lo si legge nel ...al Reddito di cittadinanza. La misura nata per contrastare la povertà in Italia verrà ... un dettaglio manda Francesco Specchia su tutte le furie: gli accessori sono acquistabili con la carta. ...approfondimento Assegno di inclusione, le novità e chi rischia di perdere ilFOTOGALLERY ... diverse le misure, dal provvedimento che segna l'del Reddito di cittadinanza, al taglio del ...

"La destra ha demonizzato e abbandonato chi è in difficoltà. Con il nuovo 'decreto Precariato' rende ancora più incerto il futuro dei giovani e legalizza lo sfruttamento": a dirlo, in un'intervista ...