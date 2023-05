Rayo Vallecano-Valladolid giovedì 04 maggio 2023 ore 22 | 00 | formazioni | quote | pronostici Pucelanos di scena a Vallecas

Oggi si gioca anche in Inghilterra ( Brighton - Manchester United ) e Spagna: Girona - Mallorca, Siviglia - Espanyol, Athletic Bilbao - Betis e- Valladolid. Nella GALLERY le prime ...Madrid - Mallorca 3 - 1 19:30 Getafe - UD Almería 1 - 2 22:00 Celta - Elche 1 - 0 22:00- Barcellona 2 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 91 - 69 19:45 Olympiacos - ...Madrid - Mallorca 3 - 1 19:30 Getafe - UD Almería 1 - 2 22:00 Celta - Elche 1 - 0 22:00- Barcellona 2 - 1 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 91 - 69 19:45 Olympiacos - ...

Rayo Vallecano-Valladolid (giovedì 04 maggio 2023 ore 22:00): formazioni, quote, pronostici. Pucelanos di ... Infobetting

Si conclude oggi, giovedì 4 maggio, la 33ma giornata di Liga. Due le partite in programma, entrambe alle 22.00 ed entrambe trasmesse da DAZN. A Bilbao sfida dal sapore europeo tra i padroni di casa de ...Ecco dove vedere il match tra Rayo Vallecano e Real Valladolid, valido per il 33° turno de La Liga in Streaming e in Diretta LIVE ...