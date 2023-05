(Di giovedì 4 maggio 2023) Sabato 6 maggio si terrà una manifestazione nazionale a(partenza da piazzale Farini ore 14) contro ilche sta per piombare sulle coste davanticittà. Una gigantesca first appeared on il manifesto.

... all'insediamento del, alla costruzione di una nuova ragnatela di tubi per il gas che dasi dirama ovunque, alle nuove trivellazioni, allo stoccaggio sia di Gas sia di CO2 ...FIRENZE " "Dopo due anni e mezzo ildi Piombino lo sposto. In questo momento sono in valutazione due proposte e nel giro ...sicurezza sulla contingenza bisogna aggiungere". Foto: ...Per avere una maggiore sicurezza sulla contingenza bisogna aggiungere, con altri 5 miliardi ...di emergenza a cura del Prefetto" attaccano i comitati di Piombino contrari al(...

Ravenna, il rigassificatore piace solo alla politica Il Manifesto

Energia (ExtraTerrestre) Sabato 6 maggio ambientalisti e comitati locali scenderanno in piazza contro l’arrivo della nave-deposito di gas. Come a Piombino. Di Linda Maggiori ...FIRENZE (ITALPRESS) – “Dopo due anni e mezzo il rigassificatore di Piombino lo sposto. In questo momento sono in valutazione due proposte ...