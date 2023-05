Ranica | scivola in una scarpata di cinque metri | ciclista in ospedale

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 maggio 2023). Allarme intorno alle 17,15 a, sul sentiero nei pressi della chiesa di San Rocco per undi 64 annito in unadia causa del terreno impervio. I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo lo hanno raggiunto e recuperato mediante utilizzo delle tecniche Saf, tramite la barella veniva portato a valle ed affidato alle cure del personale 118 presente sul posto. L’ intervento si è concluso intorno alle 19 e l’uomo è stato portato ina Seriate per accertamenti.