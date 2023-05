Raid su Kiev dopo il tentato attacco al Cremlino

... il Dipartimento di Stato avverte i cittadini statunitensi dell'aumento della minaccia di attacchi missilistici, anche ae nell'Oblast di", si legge nel messaggio. I droni sul Cremlino La ...7.40 Ucraina, notte di bombardamenti russi Dopo l'attacco sul Cremlino, notte di bombardamenti delle forze russe sull'Ucraina.su, Zaporizhzhia, Odessa e altre città. Secondo le autorità ucraine, la difesa è riuscita a distruggere tutti i missili e i droni lanciati sulla capitale. A Odessa 3 droni hanno colpito i ...respinge le accuse e afferma di combattere solo sul proprio territorio per difendere i villaggi e le città. Intanto, almeno 21 persone sono morte in molteplicirussi sulla regione di ...

Raid russi sulle città ucraine. Mosca: risponderemo all'attacco al Cremlino quando necessario - Kiev: a Odessa abbattuti 12 droni su 15, nessuna vittima - Kiev: a Odessa abbattuti 12 droni su 15, nessuna vittima RaiNews

Le forze russe hanno lanciato nella notte attacchi aerei su Kiev ed altre città ucraine, inclusa Odessa , senza provocare vittime. Esplosioni sono state udite ...