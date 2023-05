Race for the Cure 2023 al Circo Massimo | screening gratuiti e domenica la corsa

Domenica 7 maggio anche l'Athletica Vaticana parteciperà come squadra alla "XXIVthe cure", in programma dalle 8 al Circo Massimo di Roma, da dove partiranno dalle 10 la corsa competitiva di 8 km, la corsa non competitiva di 5 km e la passeggiata di 2 km. Lathe ...THE CURE è l'evento simbolo della Komen Italia e la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. Si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della ...Dal 4 al 7 maggio, al Circo Massimo, avrà luogo la XXIV edizione della "the Cure" di Roma, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, cui seguiranno ledi Bari, di Brescia, di Bologna, di Napoli e Matera. Quattro giornate aperte a ...

Race for the cure: parte da Roma la corsa simbolo della lotta contro il tumore al seno La Gazzetta dello Sport

SOMEWHERE IN CENTRAL UKRAINE (AP) — The fighters depart at dawn, single-file, rifles slung, compasses in hand, and disappear like chameleons into the lush greenery of central Ukraine’s dense forests. ...Thereafter he must be able to enter the UK, not just for the British Formula 1 race, but for briefings, ergonomics design work, training and attending the team’s base.’ A judge is due to oversee a ...