Quiet Luxury | la tendenza chic del momento dallo stile senza tempo

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 4 maggio 2023) Life&People.it È una nuova ondata understatement quella che sta travolgendo moda e design. Collocata tra l’opulenza anni ottanta, le trasparenze e le vite basse dei primi anni duemila, l’esteticaricalca il minimalismo anni 90 aggiungendovi un requisito indispensabile: ricercatezza e qualità di tessuti, tagli e manifattura. Letteralmente potremmo definire questa nuova frontiera stilistica, come lusso silenzioso. Ilrifiuta infatti l’ostentazione o, per lo meno, esclude quella vistosa. Nessuno spazio, dunque, per il campeggiare di loghi o chiassosi decorativismi: questo trend parla in asbentia, o quasi, perché ciò che si prefigge non è una dose arbitraria di coolness, quanto una qualità esclusiva e riconoscibile da occhi esperti. Il: una ...