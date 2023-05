Quiet Luxury | la tendenza chic del momento dallo stile senza tempo

(Di giovedì 4 maggio 2023) Life&People.it È una nuova ondata understatement quella che sta travolgendo moda e design. Collocata tra l’opulenza anni ottanta, le trasparenze e le vite basse dei primi anni duemila, l’esteticaricalca il minimalismo anni 90 aggiungendovi un requisito indispensabile: ricercatezza e qualità di tessuti, tagli e manifattura. Letteralmente potremmo definire questa nuova frontiera stilistica, come lusso silenzioso. Ilrifiuta infatti l’ostentazione o, per lo meno, esclude quella vistosa. Nessuno spazio, dunque, per il campeggiare di loghi o chiassosi decorativismi: questo trend parla in asbentia, o quasi, perché ciò che si prefigge non è una dose arbitraria di coolness, quanto una qualità esclusiva e riconoscibile da occhi esperti. Il: una ...

Lo sa bene Toteme , brand scandinavo dall'estetica, che alterna forme classiche a design a portafoglio, abbottonature nascoste e proposte tagliate con il coltello. Così come Havre , ...Si impone dunque una tendenza transgenerazionale che privilegia il. Non a caso, un marchio come Brunello Cucinelli ha quadruplicato sul portale i propri volumi di vendita, mentre Fendi ...L'affermarsi del, e della sua ritrovata trasversalità generazionale, mostra, nel 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, tassi di crescita eccezionali da parte di ...

I was scrolling through social media when I stumbled upon a reel on the rise of ‘recession-core’ in mainstream fashion, which now garners more than 930 million views on TikTok. I watched out of ...In the not-too-distant past, some may have argued that the epitome of luxury was a hyped-up collaboration between two fashion houses or an A-lister decked out in a recognizable, fresh-off-the-runway ...