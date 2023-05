(Di giovedì 4 maggio 2023) Ci risiamo. Due punti nelle ultime tre partite, agganciata dall’Atalanta e virtualmente settima in classifica (una manna il pareggio casalingo del Milanla Cremonese) ed ecco, puntuale come un orologio svizzero, ilche a fine gara se la prende con tutti. Arbitro, sfortuna e, quel che è più grave, società. Sgombriamo subitoil campo dagli equivoci: ildi, giusto e meritato, non è certo la pietra dello scandalo del momento dei giallorossi. Avevamo scritto che, vista la precarietà attuale, anche tre pareggiMilan,e Inter potevano andar bene. E infatti lasquadra, gettando il cuore oltre l’ostacolo, sta facendo il suo. Con Cristante centrale e un ispiratissimo Bove in mezzo al campo a cantare e portare la croce (ecco uno dei ...

Qui Trigoria – Un pari a Monza e il solito Mourinho furioso. Sabato contro l’Inter ultima chiamata per la Champions Italia Sera

C'è chi pone un dubbio: è davvero per avvicinarsi a Trigoria o per salutare definitivamente la Capitale Il futuro del tecnico portoghese, che ha il contratto in scadenza nel 2024, non è così certo ...