“Qui i giocatori fanno sacrifici” | l’allenatore italiano che sta facendo grande il calcio giovanile del Congo

(Di giovedì 4 maggio 2023) C’è anche un po’ di Italia alla Coppa d’Africa under 17, in corso dal 29 aprile in Algeria. È brianzolo, infatti, Fabrizio Cesana,ormai da diversi anni alla guida della selezione U17 della Repubblica del, che nelle prime due partite del girone ha ottenuto un punto ed è ancora in corso per un posto ai quarti: decisiva sarà la partita di venerdì 5 maggio contro i padroni di casa. Sarebbe un miracolo, perché Cesana lo scorso gennaio ha qualificato i Diavoli Rossi alla Coppa d’Africa di categoria dopo dieci anni di assenza, superando la Repubblica Centrafricana e finendo dietro solamente al Camerun nel torneo UNIFFAC, un barrage eliminatorio riservato alle selezioni dell’Africa Centrale. Ilfattoquotidiano.it ha intervistato Cesana prima dell’inizio del torneo: “Abbiamo giocato le gare decisive a Limbe, in Camerun. Alcune squadre sono ...

