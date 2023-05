“Questo vuol dire amare | esserci” | Stefano De Martino e l’amore per Bélen Rodriguez

(Di giovedì 4 maggio 2023)Desvela alcuni dei segreti che mantengono vivo ancora oggiper, con cui è convolato a nozze nel 2013, e racconta di come abbiano ricostruito il loro rapporto, senza perdersi mai di vista durante i periodi di crisi. L’ex ballerino di Amici si confida nel corso di un’intervista per il settimanale Oggi e racconta alcuni aspetti della forte stabilità che, al momento, caratterizza la loro relazione, soffermandosi su come abbiano affrontato insieme tutti i momenti più bui. Secondo il presentatore Rai, uno degli stratagemmi più efficaci per preservare le fondamenta di un matrimonio, è quello di dormire in camere separate: “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”, spiega il 33enne, ...

... ma mi pare che le scelte che l'esecutivo ha fatto non vadano suversante'. In piazza, a ... 'dire tagliare servizi alle persone, favorire le privatizzazioni e noi ci batteremo. Su questi ...nondire perdere risorse, ma capire oggi, nel momento della revisione del Pnrr, come previsto dai regolamenti europei, come rimodulare gli interventi, facendo una verifica dettagliata di ...... dal sound design all'editing, che arricchisconoeccellente cortometraggio, ci si può ... una Menzione speciale anche per Kevin Ferrari con Cosadire per me andare in montagna, "...

FE | Monaco: cancellato il tempo di Fenestraz, la pole va a Hughes Motorsport.com - IT

Silvio Berlusconi chiude la convention di Forza Italia con un videomessaggio registrato in ospedale. È la prima apparizione pubblica da un mese a questa parte.Roma, 6 mag. “Ci stiamo battendo molto per il salario minimo e sulle tutele del nuovo lavoro digitale”. Così Elly Schlein alla manifestazione dei sindacati a Bologna. “Un decreto che dietro a un tagli ...