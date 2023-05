“Questo vuol dire amare | esserci” | Stefano De Martino e l’amore per Bélen Rodriguez

Leggi su diredonna

(Di giovedì 4 maggio 2023)Desvela alcuni dei segreti che mantengono vivo ancora oggiper, con cui è convolato a nozze nel 2013, e racconta di come abbiano ricostruito il loro rapporto, senza perdersi mai di vista durante i periodi di crisi. L’ex ballerino di Amici si confida nel corso di un’intervista per il settimanale Oggi e racconta alcuni aspetti della forte stabilità che, al momento, caratterizza la loro relazione, soffermandosi su come abbiano affrontato insieme tutti i momenti più bui. Secondo il presentatore Rai, uno degli stratagemmi più efficaci per preservare le fondamenta di un matrimonio, è quello di dormire in camere separate: “Io la sera a letto crollo, lei va avanti fino a tardi a vedere le serie coreane. Mi tocca addormentarmi con la tv accesa”, spiega il 33enne, ...