Questa immagine non mostra una pianta che fiorisce sull’Himalaya «ogni 400 anni»

(Di giovedì 4 maggio 2023) Il 4 maggio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto via WhatsApp una segnalazione che chiedeva di verificare un’cheun albero con grandi fiori bianchi. La foto è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Questo è il “Fiore della Pagoda” o “Maha Molu”, un fiore di buon auspicio unico in Tibet. I fiori della pagoda in Himalaya fioriscono400..». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Innanzitutto, l’in questione sembra essere stata condivisa per la prima volta il 4 aprile 2023 da un utente su Twitter che pubblica spesso immagini elaborate digitalmente. In questo caso specifico non siamo in grado di confermare se l’sia reale o se sia stata creata con l’intelligenza ...