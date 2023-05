Quell’attacco al cuore del potere che favorisce i falchi della guerra

(Di giovedì 4 maggio 2023) Dietro l’azione potrebbe esserci chiunque, ma agli ucraini non gioverebbe. La nuova minaccia serve al clan estremista dello zar per spingere l’escalation

"Non abbiamo nulla a che fare" con'azione, ha subito fatto ...russe di un tentativo di uccidere Vladimir Putin con un... stiamo parlando di colpire simbolicamente ildella Russia e ...Mosca,con droni contro il Cremlino per colpire Putin Per approfondire: L'analisi "aldel potere che favorisce i falchi della guerra Il punto " Margelletti: "I droni sul ...... principale sospettato di un tremendoterroristico nel ... principale sospettato di un tremendoterroristico nel... E scoprire di avere unsotto tutta'adamantina ...