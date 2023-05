Quel mostro di Zelensky

(Di giovedì 4 maggio 2023) – la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! ##putin #cremlino #droni #berlusconi #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ma cosa è successo Qual è il significato profondo di tutto ciò Chi è l'uomo scomparsogiorno ... come una Idra dalle innumerevoli teste: è al tempo stessoed eroe, leader carismatico e ...Ai cronisti, ai quali dà il benvenuto, riserva poi il suo sfogo: 'Vorrei fare una domanda a tutti voi - dice - se sono, speculatrice di miracoli, non trovo un aggettivo per capire come si ...Ai cronisti, ai quali dà il benvenuto, riserva poi il suo sfogo: "Vorrei fare una domanda a tutti voi - dice - se sono, speculatrice di miracoli, non trovo un aggettivo per capire come si ...

Endometriosi, quel mostro invisibile Quotidiano Sanità

Arezzo, 4 maggio 2023 – Un viaggio per esplorare come Natura, Uomo ed Arte entrano in contatto nel mondo contemporaneo della fotografia. L’indagine tra Uomo, Natura e Ambiente è alla base di “Panysm - ...Il film "L'ombra del fuoco" di Enrico Pau, il racconto della distruzione del Montiferru divorato da un incendio gigantesco nel luglio 2021 ma anche della sua rinascita, ha ottenuto il premio Antropoce ...