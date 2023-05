Ilvanta altri animali favolosi, come l'aquila della Gallia Nerbonensis, dotata di poteri ...periodo di crisi, proprio in virtu' del fatto che si ci è trovati orfani di qualsiasi ...Anche in questo album come si era visto nel precedente, 'Musicale ', c'è fortissima la ...Il testo di "Gente che sogna" '...È necessario un incubo per svegliarsi con sollievo' 'Con...'Ben gli sta!', non doveva andare a visitarePaese di emme, è solo un triste esempio di questo infameche semplifica in modo brutale un pregiudizio contro Israele purtroppo condiviso e ...

Quel «bestiario selvatico» contro l’onnipotenza umana Il Manifesto

Nel suo show televisivo del 1977, poco prima di morire in un incidente stradale a soli trent’anni, Marc Bolan dei T.Rex salutava i telespettatori con la frase «Keep a little Marc in your heart». Esort ...Ormai viviamo in un mondo totalmente ‘distopico’, in una realtà assolutamente capovolta. Dove la morale e la logica non hanno più alcun diritto di cittadinanza. Parliamo delle ultime vicende di casa n ...