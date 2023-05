Quarto Grado | le anticipazioni di venerdì 5 maggio 

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 4 maggio 2023)5 maggio, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con la storia di Saman Abbas. «Torna a casa o ci fai morire»: sarebbe questo il testo della telefonata-trappola, con cui la madre di Saman avrebbe attirato la giovane in famiglia. Nazia Shaheen, intanto, resta latitante in Pakistan, a differenza di Samar Abbas, che è in attesa di estradizione. Testimonianze, intercettazioni, confessioni, scavano nella drammatica vicenda. Leggi anche –> Ginevra Lamborghini, parola d’ordine del tour estivo: esplosività. Ecco dove incontrarla (FOTO) Al centro della puntata, anche il caso di Emiliano Laurini, il buttafuori di Prato accusato di aver picchiato, con tre complici, l’ex fidanzata Martina Mucci. Il 41enne ...