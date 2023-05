Quarto figlio in arrivo per l’amata coppia vip | fan al settimo cielo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 4 maggio 2023) Personaggi tv. – I bambini sono la vita che si rinnova. I due ex protagonisti di “Temptation Island” stanno per diventare nuovamente genitori e sono al. La famosaha deciso di portare al consueto controllo di gravidanza anche gli altri figli, proprio per far conoscere loro il “fagottino” che verrà. Immagini dolcissime che hanno commosso sui social i tantissimi fan. Sempre su Instagram poco fa è stato pubblicato un video incentrato sulla festa per svelare il sesso del nascituro… Leggi anche: Amici, il feeling “speciale” tra i prof Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: le reazioni dei compagni Leggi anche: Giuseppe Giofrè e il rapporto speciale con Maria De Filippi: lui rompe il silenzio Cicogna inper due personaggi noti di “Tempation Island”. Stiamo parlando di Alessandra De ...