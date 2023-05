Quando escono i biglietti di Monza-Napoli | le ultime sull’uscita

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023) In tanti si stanno chiedendodi, visto che la partita si disputerà tra soli dieci giorni. Probabile che sia molta attesa sopratttutto tra i sostenitori azzurri che vivono in Brianza, con il match in questione che rappresenterà l’occasione ideale per dare il giusto tributo dal vivo ai neo campioni d’Italia. Basterà un punto sul campo dell’Udinese, o comunque nelle prossime giornate, per conquistare il terzo scudetto della storia e tutti vogliono partecipare, anche ad obiettivo ormai raggiunto. Insomma, la trasferta di fine stagione sarà un’occasione ghiotta per tutti coloro che ormai vivono lontani da Fuorigrotta. Occorre capiredi: ...