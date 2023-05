Psicodramma al Nazareno | il nuovo nome e un odg contro Gentiloni mandano in tilt i dem

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Tensioni e liti al. Alla faccia della ritrovata unità e delle rosee prospettive della nuova era Schlein. Ancora una volta è l’area riformista in subbuglio per la svolta massimalista. Oggi il Pd ha vissuto unosu due terreni diversi. Il primo caso riguarda la proposta di cambiare ilal gruppo in Europa. Avanzata dalla socialista spagnola e presidente del gruppo Iratxe García Pérez. Che propone di archiviare il‘Socialisti e democratici’ per tornare alla vecchia denominazione Pse. Un’indiscrezione dava Elly Schlein favorevole al restyling. E si è scatenato uno tsnumani. Tanto che la dirigenza dem ha dovuto smentire. Tensioni alle stelle nel Pd: liti sul restyling delin Europa Il secondo caso che mette in imbarazzo mezzo partito riguarda invece un atto parlamentare. ...