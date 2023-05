Psichiatri e pazienti sotto attacco | ecco chi vuole cancellare la legge Basaglia

(Di giovedì 4 maggio 2023) Francocredeva in un approccio diverso allaa: pensava che i manicomi non servissero a curare le malattie mentali, «ma solo a distruggere il paziente». Lo andava spiegando in un’epoca in cui per aver detto una cosa simile qualcuno avrebbe potuto credere che il «pazzo» fosse lui, negli anni in cui lo stigma sulla salute mentale era tale da far accettare alla società la reclusione deiin strutture che spesso diventavano vere e proprie carceri, dove i diritti umani venivano sacrificati per nascondere al mondo persone che avevano semplicemente bisogno cure. Psichiatra, neurologo, innovatore nel campo della salute mentale: lache porta il suo nome, la 180 del 13 maggio 1978, fu la prima al mondo ad abolire gli ospedalici. Formalmente la portò avanti il ...

... aveva precedenti di Polizia e su Facebook manifestava odio contro gli, come poi ...gli interventi per chiedere maggior sicurezza per i medici e la revisione dei percorsi per i...... ai danni frequenti alle strutture e ai dispositivi, che non rappresentano solo un danno economico ma pregiudicano la possibilità di curare altri'. Turbati glipalermitani. 'Siamo ...... ai danni frequenti alle strutture e ai dispositivi, che non rappresentano solo un danno economico ma pregiudicano la possibilità di curare altri". Turbati glipalermitani. "Siamo ...

La fiaccolata dei dottori: “Insultati e aggrediti dai pazienti, ora abbiamo paura” La Stampa

Dalla sua città a Torino e Roma, in decine di piazze, la sera del 3 maggio, si sono tenute iniziative in sua memoria Chi era Barbara Capovani, la psichiatra aggredita e uccisa a Pisa da un ex paziente ...Sono i medici e cittadini che hanno partecipato, ieri sera, alle fiaccolate silenziose indette in memoria della psichiatra, barbaramente uccisa ... fatica a rispondere e intercettare i bisogni dei ...