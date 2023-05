Prossimo turno Serie A | calendario | programmi | orari | tv e streaming Si gioca da sabato a lunedì

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 maggio 2023) Messo in archivio il 33°, è già tempo di pensare alweekend con la 34a giornata dellaA 2022-2023. Siamo sempre più nel rush finale del campionato e, dopo aver assegnato lo Scudetto al Napoli, fervono le battaglie per la zona Champions League e per non retrocedere. Ci attende un fine settimana di capitale importanza. Si incomincerà con undi fuoco. Alle ore 15.00 vivremo Milan-Lazio, quindi alle ore 18.00 toccherà a Roma-Inter. Doppia sfida sull’asse Roma-Milano con punti per la zona Champions di pesantezza indicibile. Alle ore 20.45 Cremonese-Spezia con implicazioni notevoli per la zona salvezza. Domenica si inizierà alle ore 12.30 con Atalanta-Juventus, un altro scontro in chiave europea, quindi alle ore 15.00 toccherà a Torino-Monza, alle ore 18.00 a Napoli-Fiorentina, quindi alle ore ...