Prospettiva Kvaratskhelia. Quando il nuovo ci spiazza solo perché non pensavamo ci fosse davvero

(Di giovedì 4 maggio 2023) Fu un pomeriggio di metà agosto che qualcosa di strano, non comune, al quale senz’altro non eravamo pronti,si è mai prontialle novità, apparve in uno stadio con più vuoti che pieni. Ad agosto non si dovrebbe giocare a pallone, soprattutto a ferragosto. O non almeno in Italia, che l’italiano, anche se calciofilo, c’ha ancora voglia di mare, spiaggia, bikini e coccobbello. Eppure quel giorno, a ferragosto, a Verona, scoprimmo che sulle fasce del Napoli gravitava qualcosa che sino all’anno prima non c’era e che i più non sapevano nemmeno ci dovesse essere quel giorno. Khvichaera sino alloraun nome e cognome esotico, che veniva da lontano, da quei posti un tempo rossoneri, quelli di Kakhaber Kaladze, per semplicità Kakha Kaladze. E c’era venuto il sospetto, quasi la certezza che ...