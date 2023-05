“Profondo disagio” Isola dei Famosi 2023 | bufera su Cecchi Paone | critiche dopo quel gesto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 maggio 2023)deiCristina Scuccia gli occhi del pubblico sono tutti sulla coppia formata da Alessandroe Simone Antolini; nelle ultime ore un vip (passato per altro dall’dei), ha sparato a zero contro di loro per una scena che, a suo dire, forse non andava messa in onda. “Mi ha provocatoe disgusto”, ha spiegato. Leper la coppia non sono mancate prima di quest’ultima frecciata: sono in tanti infatti a pensare che, in realtà, stiano interpretando una parte. Scrive un’utente: “Tutto organizzato per fare vedere coppia gay in crisi che anche loro vivono di sentimenti e di incertezze. adesso basta. ma la coppia etero sta sparendo? adesso la coppia gay la trovi ...