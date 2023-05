Processo tributario telematico | procedure attualizzate e più snelle

(Di giovedì 4 maggio 2023) A firma del direttore generale delle Finanze del Mef, Giovanni Spalletta, è stato pubblicato in Gazzetta, sulla serie generale n. 102 di mercoledì 3 maggio, il decreto 21 aprile con gli ultimi ...

In vigore dal 15 maggio le nuove specifiche tecniche che attualizzano e rendono più snelle le procedure per l'utilizzo degli strumenti informatici nel PTT, il processo tributario telematico. A firma del direttore generale delle Finanze del Mef, Giovanni Spalletta, è stato pubblicato in Gazzetta, sulla serie generale n. 102 di mercoledì 3 maggio, il decreto 21 aprile con gli ultimi aggiornamenti.

AGI - "Penso alla necessità di garantire una migliore proporzionalità del sistema sanzionatorio tributario per costruire un fisco più equo e capace di mettere, soprattutto chi è più in difficoltà, nel contesto giusto."