Probabili formazioni Torino-Monza | trentaquattresima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 maggio 2023) Ledi, match valevole per ladel campionato di. I padroni di casa vogliono provare a chiudere una buona stagione il più avanti possibile, magari arrivando a ridosso della zona Europa. I biancorossi, dal loro canto, alla prima stagione inA hanno fatto un incredibile cammino e sperano di continuare a stupire. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; ecco le possibile scelte dei due allenatori Raffaele Palladino ed Ivan Juric.– Palladino dovrebbe confermare in attacco la coppia ...