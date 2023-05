Priyanka Chopra | La chirurgia plastica sbagliata al naso mi ha mandata in depressione

(Di giovedì 4 maggio 2023)ha rivelato che un'intervento chirurgico sbagliato le è costato la sua salute mentale agli inizi della sua carriera cinematografica.si è recentemente aperta a proposito dell'inizio della sua carriera di attrice, rivelando di essere caduta in una "profonda" dopo essersi sottoposta ad un semplice intervento chirurgico di routine alche l'ha lasciata praticamente sfigurata. "È stata una fase molto buia della mia vita", ha spiegato l'attrice di Citadel durante un'intervista con Howard Stern, affermando di aver perso tre ruoli a causa dell'operazione. Laha detto di essere andata sotto i ferri per farsi rimuovere un semplice polipo nel, ma "dopo l'operazione la mia ...

Priyanka Chopra Jonas: dopo la rinoplastica l'ex Miss Mondo è caduta in depressione Vanity Fair Italia

Priyanka Chopra ha rivelato che un'intervento chirurgico sbagliato le è costato la sua salute mentale agli inizi della sua carriera cinematografica.