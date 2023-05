Principessa Anna | l’intervista dolceamara prima dell’incoronazione

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 4 maggio 2023) Laha parlato del futuro della monarchia in una rara intervista concessa qualche giornodi re Carlo III. Lasi è concessa ad una chiacchierata con il canale televisivo canadese CBC News, in cui ha elogiato suo fratello e ha riflettuto sul futuro della Corona. Tra il serio e il faceto, lanon ha tenuto per sé qualche critica agli intenti del nuovo Re, che vorrebbe “snellire” la monarchia.dellaoffre un rarissimo sguardo all’interno della Famiglia Reale e al modo in cui i vari membri stanno affrontando questo periodo di transizione. Carlo III, infatti, ha ereditato il regno dopo la morte della regina Elisabetta, che aveva governato per 70 ...