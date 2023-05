Prime Video ritenta con LOL

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 4 maggio 2023) Fedez L’annuncio non sorprende ma lascia l’amaro in bocca. Poco fa,ha comunicato sui social il rinnovo di LOL – Chi Ride è Fuori per una quarta edizione. Dopo il boom dell’esordio, che ha fatto divertire e parlare accendendo i riflettori sulla piattaforma di Amazon, lo show comico è andato incontro ad una parabola discendente. Da un lato sconta la “maledizione della rivelazione” che colpisce chi arriva al successo inaspettatamente e poi è chiamato a mantenere, se non alzare, l’asticella fronteggiando, allo stesso tempo, la fine dell’effetto novità. Dall’altro ci sono stati evidenti problemi di cast e di racconto. LOL è finito per essere prevedibile e forzato (come se dovesse per forza far ridere e stupire) perdendo quella spontaneità dell’esordio mentre lo spettatore diventava più sgamato. Probabilmente, se fosse andato in onda su una ...