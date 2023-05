"Posso dire che l'uso di armi nucleari in risposta a un drone è, ovviamente,discussione". Lo ha scritto su Telegram il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny, commentando la possibile reazione di Mosca al presunto attacco ucraino sul Cremlino con i droni . Per ...Utilizzare le armi nucleari in risposta all' attacco di un drone Per Yevgeniyè un'ipotesi surreale ediscussione. Il capo e fondatore del gruppo di mercenari Wagner ha espresso la sua opinione su Telegram, in risposta alle numerosi voci apparse sui social ...... pocoMosca. Ma alcuni frammenti dei droni sarebbero caduti all'interno delle mura ... Per Yevgeny, capo della compagnia militare privata Wagner , impegnata in prima linea nella ...

Prigozhin, 'fuori discussione rispondere a un drone con atomica ... Agenzia ANSA

"Non facciamo i pagliacci che minacciano una 'bomba vigorosa' a causa di un drone per bambini", ha tuonato il comandante della Wagner inviando un chiaro messaggio anche all'indirizzo di Mosca ...